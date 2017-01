DESLINDE... Para que no quedara duda de su posición en el tema, la senadora Graciela Ortiz se desligó públicamente de la grilla contra Enrique Ochoa, presidente del CEN del PRI, por el famoso gasolinazo.

Con motivo de la reunión del pasado viernes a la que convocó el gobernador Javier Corral, varios se fueron con la finta y ubicaron a la senadora dentro del grupo de “rebelión” en contra del líder nacional del partido y que encabeza el también senador Patricio Martínez.

No obstante, a través de una misiva Chela enfatizó que “me parece necesario establecer con claridad que jamás me he unido a expresiones o a personas para rebelarme en contra del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido; menos aún he hablado de enojo o molestia hacía él”.

Para cerrar, la legisladora expresó que los priístas están obligados a actuar con responsabilidad hacia el país y hacia los mexicanos antes que nada, y que la división y el encono jamás serán la mejor manera de afrontar los retos.

Como se dijo anteriormente en el PRI y en Los Pinos ven con preocupación la posición que puedan tomar los legisladores por el gasolinazo, por que la postura del Presidente es que no habrá marcha atrás, al menos hasta el momento.

