Si naciste en alguno de los siguientes años: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017, sin duda, los próximos 12 meses serán muy positivos.

¡Bienvenido al Año del Gallo Rojo de Fuego! Piensa lo que quieres conseguir en la vida y lo lograrás. Los gallos este año tienen todo al alcance de la mano

Amor

Si tienes pareja debes decidir si la quieres de verdad o si prefieres seguir en solitario tu camino. Si estas seguro de tus sentimientos es el momento de dar un paso más en tu relación, pero cuidado con los celos si tu pareja no te da motivos para desconfiar e intenta ser más receptivo.

Si a principio de año no tienes pareja, te espera una etapa con mucha vida social frecuentando muchas fiestas y ampliando tu círculo social con personas muy interesantes. No te impliques y selecciona bien porque oportunidades no te van a faltar. Mayo será un mes clave para decidir si continúas con tu pareja o si no estas comprometido, quizás sea el momento de lanzarte a conquistar a esa persona especial.

Trabajo

En lo laboral será un buen año: puedes montar tu propio negocio y conseguir la estabilidad económica que buscas. Eres el mejor negociante del horóscopo chino, si te dedicas a las ventas estás de enhorabuena, conseguirás todos los objetivos que tengas fijados.

Dinero

Tu economía irá sobre rudas este año, una estabilidad que podrás aprovechar para empezar a ahorrar por si lo necesitas en el futuro. Evita pedir créditos, compra solamente lo que puedas pagar al contado.

Salud

Las alergias te pueden provocar algún problema respiratorio, consulta a tu doctor para ver cómo las puedes solucionar. Si fumas este problema se puede agravar.